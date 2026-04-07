ಮಾಯಸಂದ್ರ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ

ಆನೇಕಲ್: ಮಾಯಸಂದ್ರ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶರು ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಯಸಂದ್ರ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದರಗೆರೆಯ ಸಿ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಎಲ್.ರಘು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ತಲಾ 9 ಮತ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು 4 ಮತ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಎ.ಮೂರ್ತಿ, ನವ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಶಶಿಕಲಾ, ಸೇವಂತಮ್ಮ ಅಬ್ಬಯ್ಯಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಅಶೋಕ್, ಮುಖಂಡರಾದ ದಿನ್ನೂರು ರಾಜು, ಮಾಯಸಂದ್ರ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಬಸವರಾಜು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪಿಳ್ಳೇಗೌಡ, ಅಣ್ಣೋಜಿ, ಮಧು, ಸಮಂದೂರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕರಾಜಪ್ಪ, ರಮೇಶ್, ಜಯರಾಮ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>