ಶಾಸಕ ವಿರುದ್ಧ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪ

<p>ಚಂದಾಪುರ(ಆನೇಕಲ್): ಶಾಸಕ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಸ್ಕೂರು ಮದ್ದೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಲಂಚ ಪಡೆದಿರುವ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದರೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಲಂಚದ ಆರೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ. ಸಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಅವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2013ರ ಹಿಂದಿನ ಆನೇಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನೇಕಲ್ ಅನ್ನು ಜನರೇ ತಾಳೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಣ್ಣ ಶಾಸಕರಾದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಏಕ ಪಥ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ದ್ವಿಪಥವಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಿಸದ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಪಿ.ರಮೇಶ್, ಸರ್ಜಾಪು ಶಂಭಯ್, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮಧು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪುಷ್ಪರಾಜು, ಬೆಸ್ತಮಾನಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮನೋಹರ್, ಶಿವರಾಮು, ಮಧು, ಪಾಪು, ಇಗ್ಗಲೂರು ರಾಜಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-15-399708241</p>