ಆನೇಕಲ್: ಶಾಂತಿ ಕದಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

ಆನೇಕಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ವಿ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.

ಕಟಿಂಗ್, ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ವೊಬ್ಬರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ರೌಡಿ ಪಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೌಡಿಯಿಂದಲೂ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ, ಯಾವ ಊರು, ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ರೌಡಿ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಗಡಿಪಾರು ಮತ್ತು ಗೂಂಡಾಕಾಯ್ದೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದರೆ ಭಯವಲ್ಲ ಭರವಸೆ. ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕದಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನವಲನ ತಿಳಿಯಲು ರೌಡಿ ಪರೇಡ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 327 ಸಕ್ರಿಯ ರೌಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ರೌಡಿ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರ ಉದ್ದೇಶ ರೌಡಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರಬೇಕು ವಿನಃ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಾರದು. ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ರೌಡಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ವೈದ್ಯ-ರೋಗಿಗಳಂತೆ ಇರಬೇಕು. ರೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 15-30 ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಆನೇಕಲ್ ಮಾಡಲು ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ನವೀನ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಂಜೀವ್ ಮಹಾಜನ್ ಇದ್ದರು.