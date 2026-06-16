<p>ಆನೇಕಲ್: ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಕಥೆ ಇದು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅದೇ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬರು ನೀರು ಎರೆದು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ, ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ಮರಗಳಾಗಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಡೆಸೊಣ್ಣಹಟ್ಟಿಯ ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಆಡೆಸೊಣ್ಣಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರುಗಂಟಿ(ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಮರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅರಣ್ಯ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀರುಗಂಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇತನ ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಆಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇವರ ನಿಶ್ವಾರ್ಥದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮದ ಫಲವಾಗಿ ಬಂಡಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ಮಾನ್ಯದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1,200, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2,000, ಕರೋಲಿನ್ ಬಡಾವಣೆ ಸಮೀಪ 800, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ 300, ಮರಸೂರು ಆಡೆಸೊಣ್ಣಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ 1,000 ಮರಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ’ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿಗಿಳಿದ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ, ‘ಗಿಡನೆಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಗಿಡ ಸತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?, ಬದುಕಿದ್ದೀಯಾ?... ಎಂದು ಯಾರು ನೋಡಲಾರರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಈಗ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಂತಾಗಿ’ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-15-1263523928</p>