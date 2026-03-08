ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural

ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟ ಹತ್ತಿಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್‌ ತಯಾರಿಕೆ

ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳೊಂದಿನ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:06 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:06 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್‌ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್‌ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
Anekal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT