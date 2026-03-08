ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟ ಹತ್ತಿಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್‌ ತಯಾರಿಕೆ

<p><strong>ಆನೇಕಲ್: </strong>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸಮೀಪದ ಅರೇಹಳ್ಳಿಯ ಎ.ಎನ್.ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅವರು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಬಳಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಕೆಲಸರಾಗರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿನ್ಮಯ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಭೂಮಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅವರ ತಂಡವು ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಯಾರದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಾಯಿನ್ ಪರ್ಸ್, ಮೇಕಟ್ ಪೌಚ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೌಚ್, ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಲಂಜ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಟ್ರಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೀಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ 2,100 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಗ್, ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ಬಾವುಟವವನ್ನು ಓನಕೆ ಓಬವ್ವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ತೃಪ್ತಿ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p><strong>ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಎ. ಎನ್.ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>