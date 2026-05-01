ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ 10 ಆಟೊ ವಿತರಣೆ

ಅತ್ತಿಬೆಲೆ(ಆನೇಕಲ್): ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಧೃವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವವರಿಗೆ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಆಟೊಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು 500 ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಘದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿಗೆ ಆಟೊಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು 10 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ₹10-₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಟೊ ವಿತರಿಸಿರುವುದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಜಗ್ಗಪ್ಪ, ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಖಳನಟ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಂಭಯ್ಯ, ಕೆ.ಪಿ.ರಾಜು, ಟಿ.ವಿ.ಬಾಬು, ಸರ್ಜಾಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಾಗರಾಜು ಸೋನಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಜಯರಾಜ್, ಗಣೇಶ್, ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.ಮುರಳಿ, ಸಂಜಯ್, ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಮಂಜಣ್ಣ, ಎಸ್.ಎಂ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಧನಂಜಯರೆಡ್ಡಿ, ಮಧು, ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, ಮುರಳಿ, ಸರ್ಕಲ್ ವೆಂಕಿ, ವೇಣು, ರಾಮು, ಸಂತೋಷ್, ಸಂಗಮ್ ಚಲವಾದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>