ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಬಿರ

<p>ಅತ್ತಿಬೆಲೆ (ಆನೇಕಲ್): ಜಿಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಕ ಉಚಿತ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ವೈದ್ಯರು ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಲ್.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಡಿಟರ್ ಲೋಕೇಶ್, ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಿ.ರವಿ, ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ, ಶಶಾಂಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅನಂತ್, ಮುಕ್ತಾರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನಿತಾ, ಮಮತಾ, ಗಾಯತ್ರಿ, ಸುನೀತ, ಪದ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-15-1907732544</p>