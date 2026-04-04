ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಹೊಸಕೋಟೆ: ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದರು ಸಿಗದ ಆಟೊ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ

ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೊರತೆ; ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಕಂಗಾಲು
ರವೀಶ್‌ ಜಿ.ಎನ್
Published : 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:19 IST
Last Updated : 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:19 IST
ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಕಿ.ಮೀ ಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಆಟೊ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದರೂ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಗುವ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಟೊ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ? ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಖರ್ಚು ಹೇಗೆ ಸಂಬಳಾಸುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಹೊಸಕೋಟೆ
ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾದರೂ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ನವಾಜ್ ಪಾಶಾ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಹೊಸಕೋಟೆ
