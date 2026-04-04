ಹೊಸಕೋಟೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಿಸಿ ಆಟೊಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ ಗಟ್ಟಲೇ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ನಗರದ ಎಇಜಿಐಎಸ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಕಿ.ಮೀ. ಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 700–800 ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬೆಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಟನ್ ಮಾತ್ರ. ಇದರಿಂದ 100–150 ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸದ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೀಮಿತ ವಾಹನಗಳಿಗಷ್ಟೇ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.

ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಎಇಜಿಐಎಸ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಲೂರು, ಸರ್ಜಾಪುರ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಟನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೊ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುವ ವರೆಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ರಂಗನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಿತ್ಯ ಮನೇಲಿ ಯುದ್ಧ...

'ಇರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಟೊ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಟೋ ಓಡಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಜೀವನ ದೂಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮಂತವರ ಪಾಡು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ' ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡರು.

ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಿ

ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೇ ಹೇಗೆ?. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ?. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡ ಜನರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಂತವರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದರೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗುವ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಟೊ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ? ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಖರ್ಚು ಹೇಗೆ ಸಂಬಳಾಸುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಹೊಸಕೋಟೆ

ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ