ದೇವರಿಗೂ ಲಂಚ ನೀಡುವ ಜನ

<p>ಆನೇಕಲ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ ನೀಡಿ ರೂಢಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ವಿವಿಧ ಆಫರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಆನೆಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇರುವೆಗೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಉ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಜ್ಜನಿಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುತ್ತಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಗದ್ದುಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಗದ್ದುಗೆ ಮಠ, ನಂದೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರು.</p>.<p>ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸಹ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾತಿ, ಭೇದ-ಭಾವ ಮಾಡದೇ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಲ್ಲು ವಿಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಮಾನವೀಯತೆ, ಪರೋಪಕಾರ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ವೃತ್ತಿಯಾಧರಿಸಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಎನ್ನದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಾಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾಗಲಾಪುರ ಮಠದ ತೇಜೇಶಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಳ್ಳನಪುರ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಶಿವಾಚಾರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಶ್ರೀಗಳು, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿನ್ನಕ್ಕಿ ಜಯಣ್ಣ, ಯಜಮಾನ್ ನಂಜುಂಡೇಶ್, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಜಯಣ್ಣ, ಮುತ್ತಗಟ್ಟಿ ಬಸವರಾಜು, ಅರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ, ಎಚ್.ಎಸ್.ನಂಜಪ್ಪ, ಮಂಜುಳಾ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯ, ಕುಸುಮ ನಟರಾಜ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಚಿಕ್ಕ ರೇವಣ್ಣ, ರಾಜಾಪುರ ಮಹೇಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ, ಚಮ್ಮೇಳ, ನಂದಿದ್ವಜ ಕುಣಿತವು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಗಳ ಕಳಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-15-521485184</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>