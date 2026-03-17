ಆನೇಕಲ್: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಕಲರವ

<p><strong>ಆನೇಕಲ್:</strong> ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೋಕಿಲ ಎಂಬ ಎರಡು ಜಿಬ್ರಾಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p>ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದು, ಉದ್ಯಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ಜತನದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿ ಜೀಬ್ರಾಗಳ ತುಂಟತನದಿಂದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಜ.17ರಂದು ಕೋಕಿಲ ಮತ್ತು ಜ.28ರಂದು ಕಾವೇರಿ ಹೆಸರಿನ ಜೀಬ್ರಾ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀಬ್ರಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿ ಜೀಬ್ರಾಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಾನದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರ್ಯಸೇನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>