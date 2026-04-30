ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂ.ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 4.44 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 2025–26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ, 4.44 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ 5,32,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಏರಿಕೆ, ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಸರಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಶೇ.23.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 7.23 ದಶಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಸಂಚಾರ ಶೇ.3.3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 37.24 ದಶಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.6.2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.22ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.15.7ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶೀಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.3.2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 'ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಬಿಎಲ್ಆರ್' ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೃದ್ಧಿ

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹನೋಯ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಲಂಡನ್ ಹೀತ್ರೋ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಜೆಡ್ಡಾ, ಫುಕೆಟ್, ಕುವೈತ್, ಕಠ್ಮಂಡು, ಮ್ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಲಂಡನ್ ಹೀತ್ರೋ ಮತ್ತು ಕೌಲಾಲಂಪುರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೊಲ್ಕತ್ತ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ನವಿ ಮುಂಬೈ, ಜೈಸಲ್ಮೇರ್, ಬೀದರ್, ಸಿಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ದಿಮಾಪುರಗಳು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 2,80,800 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.4.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನ