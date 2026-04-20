ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನ

<p>ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದಂಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಗುಂಪೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಗುಂಪು ದುಬಾರಿ ದರ ಹೇಳಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ (ಏ.16) ತಡರಾತ್ರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾಲಕರ ಗುಂಪೊಂದು ದೊಂಬಿ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿ.ಐ.ಎ.ಎಲ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸೈಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ.ಎಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೇಣು, ಜಗದೀಶ, ಗಂಗಾಧರ, ಸಾಗರ, ಉಮಾಶಂಕರ್, ಸುನೀಲ್, ತೀರ್ಥ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-15-235394713</p>