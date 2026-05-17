ಬೆಂಗಳೂರು–ಕೋಲ್ಕತ್ತ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ವಿಳಂಬ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಎಂಟು ತಾಸು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ 'ಎಸ್ಜಿ768' ವಿಮಾನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೊದಲು ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ವಿಳಂಬ ಆಗುವುದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಗಂಟೆಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ನೆರವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅನುಪಮ್ ಮಿತ್ರಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನವು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260517-16-202962587