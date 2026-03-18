ಮೀನಿನ ಫೋಟೊ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ₹39 ಲಕ್ಷದ ಗಾಂಜಾ!

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ:</strong> ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರಿಂದ ₹39.37 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 1.125 ಕೆ.ಜಿ ಹೈಡ್ರೊಫೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಫೋಟೊ ಕಂಡು ಬಂತು. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಲು ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹೇಳಿದರೂ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು. ಮೀನಿನ ಚಿತ್ರವಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೊದ ಹಿಂದೆ ಅಗಲವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಒಡೆದಾಗ ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೊಫೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. </p>.<p>ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ–1985ರಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>