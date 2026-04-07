ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ರೈಲ್ವೇ ಹೈಟ್ ಗೇಜ್

ಚಂದಾಪುರ (ಆನೇಕಲ್): ಹಳೆ ಚಂದಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ತಡೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಹೈಟ್ ಗೇಜ್ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉರುಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವಘಡ ತಪ್ಪಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೇ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತು. ಹೊಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವವರು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಸು ಗಟ್ಟಲೆ ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಉದ್ದನೆಯ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲು, ವಾಹನಗಳ ಹಾರ್ನ್ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–44ರ ಆಮೆಗತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬರುವವರು ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು. ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>