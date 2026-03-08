ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳೇ ನನ್ನ ಜಗತ್ತು:ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯದ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಪದ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ</strong>: ‘ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಾತು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಕೂಡ ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳಿಂದಲೇ. ತಾಯಿಯ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿ ಹಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನನ್ನ ಸೋಬಾನೆಯ ಪಯಣ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸೋಬಾನೆಯ ಪದವೇ ನನ್ನ ಜಗತ್ತು...’</p>.<p>–ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿಯ ಸೋಬಾನೆ, ವಸಗೆ ಪದ ಕಲಾವಿದೆ 85 ವರ್ಷದ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಅವರು ಸೋಬಾನೆ ಪದಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ.</p>.<p>75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೋಬಾನೆ ಪದ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಮ್ಮ ನಂತಹ ಸೋಬಾನೆ ಕಲಾವಿದರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಭಿನ್ನ. ಕಾಲಿನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸಂಸಾರ ಜಂಜಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಇಂದಿಗೂ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲಿಕರಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಬಾನೆ ಮತ್ತು ವಸಗೆ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಪಯಣ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಸೋಬಾನೆ ಪದ ಹೇಳುತ್ತಾಲೆ ಮಾತು ಆಂಭಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಮ್ಮ, ‘ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು ತಗ್ಗಲಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಅವ್ವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಪದ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದು ಆರಂಭವಾದ ಸೋಬಾನೆ–ವಸಗೆ ಪದಗಳ ಹಾಡಿನ ಪಯಣ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾವಿರಾರ ಪದ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮರಿಲಿಕ್ಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ ಸೋಬಾನೆ, ಪದಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದ ಹಾಡುವ ಕಲೆ ಹುಟ್ಟಿದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಸೋಬಾನೆ ಪದಗಳ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮನಸೊತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಹಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಹಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಚನ್ನಭೀರಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೋಬಾನೆ ಪದ ಸೊಲ್ಲು ಮುಂದುವರೆಯಿತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಮ್ಮ.</p>.<p>‘ಈ ಪದಗಳು ನನಗೆ ಕೊನೆಯಗಬಾರದೆಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತವರು ಹಾಡುವ ಸೋಬಾನೆ ಪದ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿ ಹೇಳುವ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸೋಬಾನೆ–ವಸಗೆ ಪದಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶಯ ಕಾಣುತ್ತಿತು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ರಾಗಿ ಬೀಸುವ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿಮಾಡುವ, ಕಳೆ ಕೀಳುವ, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ, ಜನರನ್ನು ವಿಡಂಭಿಸುವ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಪದಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೇ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿ.ವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದೇನು ನೋಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಿನಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕಲಿತಾರೆ ಹೋಗಜ್ಜಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನೆಲೆದ ಸೊಗಡು, ಬಾಂಧವ್ಯ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ 15 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತಿತು. ಇದರ ಆರಂಭಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೋಬನೆ ಪದ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಗಟ್ಟಿತನ, ಹಾಡು, ಪದಕಟ್ಟುವುದು, ಮಾತಾಡುವುದು, ಖುಷಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದೆ. ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಹಲವು ಪರಸ್ಕಾರ</strong></p>.<p>ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಓದು ಓದಿರೋರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಓದದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಬಾನೆ ಪದವೇ ಕಾರಣ. </p>.<p>– ರಮೇಶ್, <strong>ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ, ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಹೊಸಕೋಟೆ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>