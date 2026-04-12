ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್–2ರಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯ ಅನುಮತಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏ.7ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವೇಳೆ ಟರ್ಮಿನಲ್-2ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ‘ಲಿವಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್’ ಎಂಆರ್ಪಿ ಮದ್ಯ ಮಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೆರೆದು ಮಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದಿರುವುದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಮದ್ಯ ಮರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಮಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸೂಚನೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜನಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಮೀರಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಡ್ಯೂಟಿ-ಫ್ರೀ ಮಳಿಗೆಗಳು 24 ತಾಸು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಯ ಮೀರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಮಳಿಗೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-16-1850648794</p>