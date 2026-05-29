ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೊಮ್ಮವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಆಚರಣಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಜಮಾಯತ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಮೂಲಕ 'ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್' ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ನಂತರ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಈದ್-ಉಲ್-ಅಝಾ ನಮಾಜ್ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಪರಸ್ಪರ ಈದ್ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಮೀಯ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ ಪಾಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರು ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಳಿಕ ಖುರ್ಬಾನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಮೂಹ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವು ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಹಾಗೂ ದಾನ, ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ. ಬಡವರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ ಪಾಷಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಸೀದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಎಸ್. ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಪ್ರೊ. ಶಫೀ ಅಹಮದ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಬು, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಹೈದರ್ ಸಾಬ್, ಪಾತ್ರ್ ಸಾಬ್, ಶಂಶೀರ್, ಆರೀಫ್, ಪಾಚಲ್ ಸಾಬ್, ಶಬ್ಬೀರ್, ನಾಸೀರ್, ಮೊಹಮದ್ ಅಲಿ, ಶಹಬಾಸ್, ಪಾಸಲ್ ಪಾಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-15-428666796