ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಮುಗಿಯದ ಕಾಮಗಾರಿ

<p>ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದೊಂದಿಗೆ ಧೂಳಿನ ಮಜ್ಜನವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ 8ರಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಣಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಕಳೆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬದಿಯ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿರುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸೆತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಇಲ್ಲದೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಅಪಘಾತಗಳು, ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಏಳುತ್ತಿರುವವ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯಪುರ ವೃತ್ತದ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವ, ಹೋಗುವ ಬಸ್ಗಳು, ಕಾರು, ಬೈಕ್ಗಳು ಒಂದು ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಲು ಗಂಟೆಯೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ನಂತರಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗದಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p>.<p>ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಣಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಸಿ, ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ವೃತ್ತದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಡಾಂಬರು ತೆಗೆದು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ವಿಜಯಪುರ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಧೂಳಿನ ನಡುವೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯ ನಡುವೆ ಧೂಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ವರದಿ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಕಬ್ಬಿಣದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಂತೆಯೇ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭ್ರಮೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-15-1813634929</p>