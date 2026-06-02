ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಬೈರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬರ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಿ.ಮೀ ಗಟ್ಟಲೇ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ 90 ಕುಟುಂಬಗಳು 15 ದಿನದಿಂದ ಪರದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆವತಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಿಡಿಒ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಕೃತಕ ಬರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಕುಂಟೆಗಳಿಲ್ಲ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಿಡಿಒ ಜನವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಡಳಿತಶಾಯಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ದುರ್ನಾತದ ನಡುವೆ ಬದುಕು:ಬೈರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಚರಂಡಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಳಚೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನ.</p>.<p>ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೊಳ್ಳೆ–ನೊಣಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕೇಳಿದರೇ 'ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ನೀರುಗಂಟಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಬೈರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆವತಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಿಡಿಒ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದೆರೆಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೈರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>