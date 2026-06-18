ಮಕ್ಕಳು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶಾಕಿರಣ: ದೀಪಿಕಾ ದೇವರಾಜ್

<p>ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಮಕ್ಕಳು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶಾಕಿರಣ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಲು ಪಾಲಕರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸ್ವಯಂಸೇವಕಿ ದೀಪಿಕಾ ದೇವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಲಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಮೆಗೆ ತಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ನಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ‘ನಮಗೇಕೆ ಬೇಕು’ ಎಂಬ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊರೆದು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಘೋಷ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮುನಿರಾಜು, ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೀರ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸುರೇಖ, ಬಸವರಾಜು, ರಾಮಾನುಗೌಡ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಸುಭಾನ್, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-15-943547935</p>