ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹಸಿಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಮರಳುಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೌಕ್ತಿಕಾಂಬ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಾದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಸಿಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನಗುಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿಕರಗ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಹಸಿಕರಗವನ್ನು ಮಂಟಪದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕರಗದ ಪೂಜಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಹಸಿಕರಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನಗುಡಿಯಿಂದ ಮೌಕ್ತಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಸಾಗಿದರು. ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹಸಿಕರಗ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಗಾಂಧಿಚೌಕ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ 'ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ' ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಬೀದಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹಸಿಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ವಹಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತಿಗಳ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ ಶಾಮಣ್ಣ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಸಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನಿರಾಜು, ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಗಳರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>