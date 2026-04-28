ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ 'ಚಾಲೆಂಜರ್–26' ಸರಣಿಯಡಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೊರಟ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ಆಫ್ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈದಾನದ ಸಮೀಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.15ಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದಂತೆ ದೃಶ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಡಿಡಿಎಂಎ), ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ (ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಇಎಸ್), ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್, ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ದಳ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಐಎಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತುರ್ತುವಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಅನುರಾಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 46 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದು, ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. 20ಮಂದಿ ಅತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, 17ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು 9 ಮಂದಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದು ಕೇವಲ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ಈಚೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ತರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಂ.ವಿ., ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಲಕ್ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಡಾ. ದೇವಾಸಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-15-330158282</p>