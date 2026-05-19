ಇಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ತಂತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 11 ಕೆ.ವಿ ಫೀಡರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 19ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30ರವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೈಚಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ಡಿಪೋ, ಎಲೈಟ್ ರೋಸ್, ಹಳೆ ಬಯಪ್ಪ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಲೇಔಟ್ಗಳು, ಡಿವಿಎಂ ಕಾಲೋನಿ, ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಗಾರೆ ರವಿ ಲೇಔಟ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>