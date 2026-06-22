ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೃತ್ಯಕೂಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ; ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವು

<p><em>ರವೀಶ್ ಜಿ.ಎನ್.</em></p>.<p>ಸೂಲಿಬೆಲೆ (ಹೊಸಕೋಟೆ): ಸೂಲಿಬೆಲೆ– ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೃತ್ಯಕೂಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ–ಅಮ್ಮ, ಮಗಳು ಪ್ರಾಣ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>–ಇದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ವಿವರಗಳಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಪಘಾತ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅರಸನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕಾದರೂ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವೇರ್ಹೌಸ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹೆದರಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸಲು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೇರ್ಹೌಸ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವೇರ್ಹೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸೂಲಿಬೆಲೆಯ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ– ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸೇತುವೆವರೆಗಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ರೈತರು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎದುರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವಾಹನ ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಸ್, ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಎರಗುತ್ತವೋ ತಿಳಿಯದು ಎಂಬ ದಿಗಿಲಿನಿಂದ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುವ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು.</p>.<p>ವೇರ್ಹೌಸ್ಗಳ ಬಳಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಈಚೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-15-929489805</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>