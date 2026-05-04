ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಬಿತ್ತಿದ ಬುದ್ಧ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂಬ ಸರಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಮೊದಲ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕ ಎಂದು ಕುಂದಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ನ್ಯಾನಲೋಕ ಬಂತೇಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾಣದ ಆನಂದ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತ್ರಿಶರಣ ಮತ್ತು ಪಂಚಶೀಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವನ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸಿದ ಬುದ್ಧರು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುದ್ಧ ಮಾನವಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ. ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿದರು ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುದ್ಧರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-15-1568695158</p>