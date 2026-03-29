ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಗ್ನಿ ಬನ್ನಿರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಗ್ನಿ ಬನ್ನಿರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಅಗ್ನಿ ಬನ್ನಿರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು, ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮನುಕುಲದ ಏಳಿಗೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದುರು.</p>.<p>ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉಪ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಸಹ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರಾದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಪುನೀತ್, ಭೋಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಗ್ನಿ ಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತಿಗಳರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ.ಮುದ್ದಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಖಜಾಂಚಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಪೂಜಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-15-32222372</p>