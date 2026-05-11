ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಅಸರಮ್ಮಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಆರತಿ ಸೇವೆ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡ್ಲಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡತಿಪ್ಪೂರು, ತಣ್ಣೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಅರಸಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಖಾಲಿಪಾಳ್ಯ, ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹೂವಿನ ಆರತಿ ಸೇವೆ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುರ್ಜುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು, ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅರಸಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಅರಸಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕುರ್ಜಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಅಡಿಕೆ ಹೊಂಬಾಳೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಆರತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಸಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಹಾಯ್ದು ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಗಿದರು.

ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕುರ್ಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆರತಿಗಳನ್ನು ತಮಟೆ, ರಮದೋಳು, ತಾಸ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರೆತರುವ ವೈಭವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನೂರಾರು ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮೇ 11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಅರಸಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ