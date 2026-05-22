ಅರೆಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೆಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಲಂಕೃತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಮ್ಮ, ಅಣ್ಣಮ್ಮ, ಪೂಜಮ್ಮ, ಮುನೇಶ್ವರ, ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ, ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ, ವಿವಿಧ ಅಲಂಕೃತ ಆರತಿಗಳನ್ನು ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿ ಧನ್ಯತೆ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಊರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿ, ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಎನ್.ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>