ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಆಟೊಗಳು

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಆಟೊಗಳ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ನಗರದಲ್ಲೂ ಉದ್ಭವವಾಗಿದ್ದು, ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಆಟೊಗಳ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎಲ್ಐಸಿ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ 700 ಕೆ.ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ನೆಲಮಂಗಲ, ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಿಂದ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಲಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತರು. ಇದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಟೊಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಡಿ.ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆವರೆಗೂ ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಆಟೋಗೆ ₹500 ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>