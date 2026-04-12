ಯೋಗ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಶ್ರೀಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಉಚಿತ ವಸಂತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 10 ರಿಂದ 17ರವರೆಗಿನ ಆಸಕ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30 ರಿಂದ 8 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ 6ವರೆಗೆ ಇಬಿರ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊ.6360027226.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಅಳ್ಳಾಳಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏ.12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ‘ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ’ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-15-173290415</p>