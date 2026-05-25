ಇಂದು ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದ ಚುನಾವಣೆ ಮೇ 25ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ’ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 25 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ದುರ್ಗಮ್ಮ, ದುಗ್ಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ</p>.<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ವೀರಭದ್ರನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಮತ್ತು ದುಗ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 25ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೇ 25ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಮಾರಮ್ಮತಾಯಿ ಕರೆತರಲಿದ್ದಾರೆ. 12.30ಕ್ಕೆ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ, ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಮತ್ತು ದುಗ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯವರಿಗೆ ಆರತಿ, 27ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಆರತಿ, 28ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಮತ್ತು ದುಗ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-15-1339495705</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>