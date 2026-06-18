ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನು ಶಾಸಕ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಕನ್ನಡದ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಿದೆ. ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಹಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಕಾರರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಂಜಯನಗರ, ಚೈತನ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎಳ್ಳುಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಯಾರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅದ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಆನಂದ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸದಸ್ಯೆ ಸುಧಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ವಿ.ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಶಿವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಎಂ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಪ್ರಭಾ ನಾಗರಾಜ್, ವತ್ಸಲಾ, ನವೀನ್, ಇಂದ್ರಾಣಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-15-1915169443</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>