ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮೂಢಾಚಾರ ತೊರೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಬಿತ್ತುವುದೇ ವಚನ ಚಳವಳಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ಯವಚನಕಾರ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕಂದಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಾ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ.ಯರಗೋಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ದೇವಾಂಗ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಆದ್ಯವಚನಕಾರ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಅವರ ಸಂದೇಶ ಮಾನವಕುಲದ ಒಳಿತಿನ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಮೌಲಿಕ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಾಂಗ ಮಂಡಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾಸಿಮಯ್ಯ ನೀಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಜನಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು. ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರ ಕುರಿತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಅನನ್ಯ ಶರಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಅನಿಕೇತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಚನ ಚಳವಳಿ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕೇಶ್ವರ್, ದೇವಾಂಗ ಮಂಡಲಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಜಿ. ಅಮರನಾಥ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ. ಅಮರನಾಥ್, ಎನ್.ಎಸ್. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಖಜಾಂಚಿ ಎಚ್.ವಿ. ಅಖಿಲೇಶ್, ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್, ವತ್ಸಲ, ನವೀನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>