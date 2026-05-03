ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ದ್ರೌಪದಾದೇವಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯ ಪೂಜಾರಿ ವೈ.ಭೀಮರಾಜ್ ಕರಗ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಗರದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕರಗ ಹೊರಟು ಹಳೇ ಕರಗದ ಗುಡಿ, ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ, ನೆಲದಾಂಜನೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಗರ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿತು. ಸಂಜೆ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನವಾರೂ ಕರಗದ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಿಡುವು ನೀಡಿತ್ತು.

ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಕರಗ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯತೆ ಮೆರೆದರು. ಕರಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಹಾಕಿ ನಮಿಸಿದರು. ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕೃತ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು. ಕರಗವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹೂಗಳ ಅಲಂಕಾರ, ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿ ಕರಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನೆಲದಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ, ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಳಿಕಾಂಬ, ಸ್ವಯಂಭೇಶ್ವರ, ಸಪ್ತಮಾತೃಕ ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಅಭಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆದವು.

ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟ ಜ್ಯೋತಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 3 ರಂದು ವಸಂತೋತ್ಸವ, 5ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ