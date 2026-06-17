ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ; ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಯೋಜಕ ಕೆ.ಜಿ. ವಿನೋದ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ– ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಲು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಹಾಳಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಲೋಟಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಅವು ಸಹ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಕಸವನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನೆಮ್ಮದಿ’ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮು ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಸರ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸಿ, ನೆಲ, ಜಲ, ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಭಯಾನಕವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಶಿಶುವಿಹಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ.ಕೆ.ವತ್ಸಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಪರಿಸರ ಗೀತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು. ಭಾರತೀಯ ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ವೀರೇಂದ್ರ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿ.ನಿರ್ಮಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎ. ಗಿರಿಜ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ವೀಣಾ, ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಸಿ.ಕವಿತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದೇವಕಿ, ಕೆ.ಜೆ.ಕವಿತ, ಎಂ.ಉಮಾದೇವಿ, ಕೆ.ಎಲ್.ಮಮತ, ಕೆ.ವನಿತ, ಆರ್.ಕವಿತ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-15-38197621</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>