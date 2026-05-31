ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನದಾತರ ಹೋರಾಟ

ನಟರಾಜ ನಾಗಸಂದ್ರ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಯೊಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವೆಂದು ಕಬಂಧಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಅನ್ನದಾತರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲು ಹೋರಾಟ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಸಲು, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೃಷಭಾವತಿಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ತೂಬಗೆರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನದಾತರು ಸಿಡಿದಿದ್ದು , ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಹೋಬಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 2,100 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಹಳೆ ನಾಡಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 53ನೇ ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ.

ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 450 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧಿನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಹತಂದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿನ್ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 5,800 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,500 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿನ್ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕಬೆಳವಂಗಲ, ರಾಂಪುರ, ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಹಾಗೂ ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 2,100 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಬೇಡ

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260531-15-30873458