ಸ್ಮಶಾನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಭದ್ರನಪಾಳ್ಯದ ಪರಿಶಿಷ್ಟವರ್ಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೀರಭದ್ರನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.51ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲ ಭೂಗಳ್ಳರು ಜಮೀನನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮಗೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಶಾನದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ.ಪಿ.ಆಂಜನೇಯ, ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗೊಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಈ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಪೋಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಜಮೀನಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಜಮೀನಾಗಿದೆ. ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಹೊರೆತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿ ಎನ್.ದುರ್ಗಾಶ್ರೀ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಗಂಗಪ್ಪ, ಎ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ, ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಸು.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವಿ.ಪರಮೇಶ್, ಎನ್.ರವಿ,ಮಂಜುನಾಥ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಗಂಗಮ್ಮ, ಮಹಲಾಕ್ಷ್ಮೀ ಹಳಗುಂಡಗಿ, ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎನ್.ರವಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>