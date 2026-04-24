ಗುಂಡಮಗೆರೆ ಶನೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಗುಂಡಮಗೆರೆ(ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಮಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ರಥೋತ್ಸವದ ಪೂಜೆಗಳು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿಮಹಾತ್ಮಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯಾಹ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಗಣಪತಿಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಶನಿಶಾಂತಿ ಹೋಮ, ಗರುಡಗಂಬಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ನೈವೇದ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ರಿಂದ ಜೇಷ್ಠಾದೇವಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಸಂಜೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಮಂಡಲಿಯವರಿಂದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹರಿಕಥೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಹೂವಿನ ಆರತಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-15-1014446711