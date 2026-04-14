ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್‌ ಸಂಚಾರ

ನಟರಾಜ ನಾಗಸಂದ್ರ

ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ(ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಗುಂಡಮಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ 10 ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರು ಹಾಕದೆ ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ನರಕಯಾತನ ಪಡುಂತಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಸಾಸಲು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಸೂರು, ಆಲೀಪುರ, ಮಧುಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ನಗರದ ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸ್ಗಳು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಂಬರು ಇದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದರು. ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹರಡಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವು ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಧೂಳಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಓಡಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ದಿನವು ಒಬ್ಬರಾದರು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಕೈ,ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು ಬಂದಾಗ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳ ಟೈರ್ಗಳಿಂದ ತೂರಿ ಬರುವ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಡಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲದವರು: ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸಾಸಲು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಮೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನವಿ ನೀಡಿದರು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಂಗಡಮಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡಮಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಾಬಸಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೋರಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಫಂದನೆಯೂ ಇಲ್ಲದಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವ ವಾಬಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೋರಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆಯಾದರೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕಡೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಕಡಿದುಕೊಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು