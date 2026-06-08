ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಡಾ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ವರ್ಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಡಾ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಬಳಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಡಿ.ಆರ್.ಎನ್ ತಿಂಗಳ ಮಾತುಕತೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಬಡವರ ರಾಜಕುಮಾರ’ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ಮಂಜುನಾಥ ಅದ್ದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕುರಿತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್, ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ವರ್ಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಬಡವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ‘ಬಡವರ ರಾಜಕುಮಾರ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಡವರನ್ನು ಭಿನ್ನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವುದೇ ಮಾನವೀಯತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ‘ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ’ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಗಾಂಧಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬದುಕಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಲೇ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಮಹನೀಯರು ಜನರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಮರ್ಶಕ ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ.ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜ ವಿಘಟನೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ’ ಚಿತ್ರವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಬಡವರ ರಾಜಕುಮಾರ ಪುಸ್ತಕವು ಶೂದ್ರ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಕೃತಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃತಿ ಲೇಖಕ ಮಂಜುನಾಥ ಅದ್ದೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವಾರು ಬಡವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಡತನವೇ ಅನೇಕ ಬದುಕಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ‘ಬಡವರ ರಾಜಕುಮಾರ’ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಕೆ.ವೈ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಂತಕ ಯದುನಂದನ್ ಕಿಲಾರ, ಡಾ.ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಯಾನಂದಗೌಡ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಟೇದ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-15-546295749</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>