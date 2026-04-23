ಲಕ್ಷ್ಮಿಕರಗದಾಂಭ ಉತ್ಸವ

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರಗದಾಂಭ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕುಲಬಂಧು ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ಣ ಭೂಷಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕರಗದಾಂಭ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೆಯ, ವೀರಭದ್ರ, ಬಸವೇಶ್ವರ, ಬೈರವೇಶ್ವರ, ಕಣಿವೆ ಬಸವಣ್ಣ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರಗದಾಂಭ, ಬೇಲಿ ಮಾರಮ್ಮ, ನರಡಿ ಮಾರಮ್ಮ, ಪಟಾಲಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.</p>.<p>ತವರಿನಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಡಿಲು ತುಂಬುವುದು, ಸಂಜೆ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅರಿವಿ ಪೂಜೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸೊಸೆಯಂದರಿಗೆ ದೇವರು ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಂತಿಮ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಣ ಭೂಷಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಂತರ ವೀರಗಾರರ ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ದೇವಿಯ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-15-1696645179</p>