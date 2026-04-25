ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ತಂತ್ರಾಂಶ ದುರ್ಬಳಕೆ: 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂ ಖಾತೆ ಬದಲು

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 110ಕ್ಕೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖಾತೆಗಳ ಬದಲಿಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 'ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿ ಒಡೆಯ' (ಎಲ್ಆರ್ಎಫ್ ಗೇಣಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಆರ್ಟಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ದೂರುದಾರರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 'ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ' ಯೋಜನೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದವರು, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧರಿಸಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ 'ಫಾರಂ 10' ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೃತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಜನವರಿ 28, 2026ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಹಾಲಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.

'ಖಾತೆದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೂಡಾ ನಕಲಿ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಿ ಹಾಗೂ ನೋಟರಿ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನಕಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 30, 2026ರಂದು 110ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು 'ಭೂಮಿ' ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲು ಹೋದ ರೈತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ 'ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ವಾಪಸು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ