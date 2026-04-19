ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಇಸ್ಲಾಂಪುರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ನೆಲಮಂಗಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮುಗವಾಳಪ್ಪ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪ ಒಳಚರಂಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಕುಸಿದು ವಾರವಾದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸದೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಒಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನ, ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ಛೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ದುರಸ್ತಿಗಳಿಸದಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನಾಘಟ್ಟ ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>