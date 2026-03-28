ಏ. 28ಕ್ಕೆ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಹಾಗೂ 29ರಂದು ನಡೆಸಲು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವಾಲಯದ ನಡೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ದೇವಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ರಥಗಳ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಆರತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಹಗಲು ಪರಿಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಹನುಮಂತು, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಬಿ.ಹನುಮಂತರಾವ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ನಾಗೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಪ್ರಭಾಕರ್, ಜೆ.ವೈ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಡಿ.ಎನ್.ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಜೆ.ಕುಮಾರ್, ಅಪ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಟಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಎಚ್.ಅನಂತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260328-15-480804933</p>