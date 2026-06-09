ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಾಗರಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಪಾಠ

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ನಿವೇದಿತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಗರಕೆರೆ ವಿಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆಯೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಕೆರೆ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವಿಶ್ವಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಕೆರೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಕೆರೆಯ ಕೊಡಿ, ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುವ ರಾಜಕಾಲುವೆ, ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕೃಷಿಗೆ ಬಿಡುವ ತೂಬು, ಕೆರೆ ನೀರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಾಗರೀಕರು ವಹಿಸಬೇಕಿರುವ ಎಚ್ಚರ, ನೀರಿನ ಮಿತ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗಲಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಸಹ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವಿಷವಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ರಾಜಣ್ಣ,ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಂತೋಷ್, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಆಶಾಸಂತೋಷ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-15-1120791543</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>