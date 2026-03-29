ರಾಜಘಟ್ಟ ಸೀತಾರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಥೋತ್ಸವ

ರಾಜಘಟ್ಟ(ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೂವಿನ ಆರತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನೂರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಮನವಮಿ ಮರುದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಭಕ್ತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಆಲದ ಮರಗಳ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಒಣ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರಂಬಾರಿನ ರುಚಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಥೋಥ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-15-552593513