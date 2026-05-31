<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ:ನಗರದ ಗಗನಾರ್ಯಗ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾನಂದ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವೇದಾಂತ ಡಿಂಡಿಮ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ಆನಂದಭಾರತೀಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಆದಿ ಶಂಕರರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತಿ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ, ಬದುಕಿನ ಸಾರಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಆದ್ಯಾತ್ಮಕತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಸಂಗ, ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ. ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡುವಿನ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಷ್ಟುಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತೆಯೇ, ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಾಣುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಸ್ತೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗೀತಾಮಂದಿರದ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಿಂದ ಭಜನೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-15-605696978</p>