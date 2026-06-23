ಭಕ್ತಿ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಸಂಘರ್ಷಕಲ್ಲ - ಕಾ.ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ

<p>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ:ಭಕ್ತಿಯು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂದು ಕೋಮುವಾದ, ಶ್ರೇಣಿವಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ ಎಂದು ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವ ಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾ.ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತ ಪರಿಷತ್, ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವ ಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ‘ವಚನ ಮತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ನೋಟ’ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಕೋಮುವಾದ, ಶ್ರೇಣಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳ ಪೈಕಿ ‘ರಾಮಧಾನ ಚರಿತೆ’ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಗತ್ಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ದಳ್ಳುರಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಅಂತಃಕರಣದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕನಕದಾಸರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಕನಕ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಚನ ಮತ್ತು ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ. ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 150 ದಾಸರು ಬಂದು ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಕನಕದಾಸರು ಹಾಗೂ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಕನಕದಾಸರು ಕವಿಯಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ‘ಕೆಳವರ್ಗದ ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಕಾರರ ಅರಿವಿನ ಹಾದಿಗಳು’ ಕುರಿತು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಎ.ಶ್ರೀಲತಾ ‘ವಚನಕಾರ್ತಿಯರ ಜೀವನ ನೋಟ’ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಪಿ.ಆಂಜನೇಯ,ಕಾರ್ಯಕಾರಿಸಮಿತಿಯ ವೆಂಕಟರಾಜು, ಜಿ.ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರಿಯಪ್ಪ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಟಿ.ಎನ್.ಪ್ರಭುದೇವ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-15-1940678220</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>