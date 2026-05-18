ಟೀ ಬಾಕಿ ₹200 ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಟೀ, ಸಿಗರೇಟ್ ಬಾಕಿ ₹200 ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅಪಕಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಮುನಿರಾಜು (35)ನನ್ನು ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದ್ಯಾವಸಂದ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ್ (40) ಕೊಲೆಯಾದವರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ-ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಡುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 648ರ ಅಪಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುನಿರಾಜು ಹಲವು ದಿನದಿಂದ ಸಾಲವಾಗಿ ಟೀ ಕುಡಿದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ 21ರಂದು ಮತ್ತೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಟೀ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಳೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಗಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀಲಗಿರಿ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260518-15-1529326683